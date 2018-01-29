"العصار ونصر وعبدالعزيز" يوقعون بروتوكول تعاون لإنشاء مركز شباب الأسمرات

كتب- مصطفى المنشاوي:

وقع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مشترك مع كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، يقضي بإنشاء مركز شباب الأسمرات بحي المقطم بمحافظة القاهرة على مساحة 11.5 فدان، ومن المقرر الانتهاء من جميع الإنشاءات وافتتاح المركز خلال عام من الآن بدعم وتمويل من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وأكد المهندس خالد عبد العزيز أن بروتوكول انشاء مركز شباب الأسمرات يعد واحداً من أهم البروتوكولات حيث سيخدم المركز أهالي الأسمرات، وتبلغ تكلفة إنشائه نحو 150 مليون جنية باستثمار وتمويل من قبل وزارة التعاون الدولي، وتقوم وزارة الإنتاج الحربي بتنفيذ الإنشاءات التي وضعت تصميمها وزارة الشباب.

وأضاف الوزير أن مشروع إنشاء مركز شباب الأسمرات يعد مشروعاً متكاملاً يخدم أبناء حي الأسمرات الجديد ويقدم خلاله جميع الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية ، ومن المقرر أن يوفر المركز نحو 300 فرصة عمل جديدة للشباب.

ويأتي البروتوكول تفعيلا للشراكات المثمرة بين مختلف مؤسسات الدولة؛ لتقديم مختلف البرامج والخدمات لأبناء الوطن، وتحقيق معدلات التنمية المطلوبة في مختلف المجالات ومنها الشبابية والرياضية.​