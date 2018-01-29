وزير النقل يتفقد مصنع العلامات الإرشادية بالهيئة العامة للطرق والكباري

كتب- أحمد نجيب:

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة تفقدية لمصنع العلامات الارشادية بالهيئة العامة للطرق والكباري، لمتابعة سير العمل ومعدلات الإنتاج بالمصنع الذي يوفر احتياجات الهيئة من العلامات الارشادية لتأمين سلامة الطرق، وكان في استقباله اللواء عادل ترك رئيس الهيئة.

وتفقد الوزير- حسب بيان الاثنين - أقسام المصنع المختلفة (قسم اللحام والرش وقسم الكتابة والقسم الميكانيكي) وتشمل منتجات المصنع ( العلامات الارشادية - العلامات التحذيرية - العلامات الكيلومترية - محددات التوجية العاكس - عواكس الحواجز المعدنية والخرسانية) .

ووجه الوزير بضرورة التطوير الفوري له لزيادة معدلات الإنتاج خاصة مع التطور الهائل في منظومة الطرق والكباري في مصر مع تنفيذ المشروع القومي للطرق وتنفيذ خطة لتطوير، وإعادة تاهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية في شتى أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى الدور الهام المنوط لمنتجات المصنع في إرشاد وتحذير سائقي الطرق عبر العلامات المرورية المختلفة.

كما نوه إلى أهمية البعد الاقتصادي له حيث يوفر المصنع ما يقرب من 50 مليون جنيه للدولة، وهو مبلغ فرق السعر من القيمة السوقية إذا اشترته الدولة بالإضافة إلى الدخل الإضافي من خلال تصنيع اللوحات للجهات الخارجية، سواء مؤسسات أو أفراد.

جدير بالذكر أن المصنع تم انشاؤه عام 1990، على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع، وبدأ بإنتاجية 12000 علامة سنويا حتى عام 2000 ووصل إنتاج المصنع إلى 36000 علامة مكافئة سنويا حتى 2010، ووصل الإنتاج حاليا إلى 60000 علامة مكافئة سنويا.​