أمين حزب الغد بالأقصر يستقيل بعد ترشح "موسى" للرئاسة: لا نقبل سوى السيسي

مصراوي:

أعلن النوبي أبواللوز أمين عام حزب الغد بمحافظة الأقصر، استقالته من حزب "الغد" الذي يترأسه موسى مصطفى موسى؛ بعد اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال أمين عام حزب غد الأقصر المستقيل، في بيان له اليوم الاثنين، إن رئيس الحزب لم يتواصل مع أمناء المحافظات بخصوص قرار ترشحه للرئاسة، وجاء قرار الترشح منفردًا ولا يعبر عن أهداف الحزب وسياساته المؤيدة لإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فترة ولايته الأولى.

وأوضح أبواللوز: أنه يتقدم باستقاله رسمية من الحزب، ليكتفي بمنصبه الحالي أمينًا عامًا لنقابة الفلاحين الزراعيين على مستوى الجمهورية، ونحن كأبناء الصعيد وممثلين عن جموع الفلاحين نعلن دعمنا للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي ولا نقبل أحدا سواه كمرشح رسمي ووحيد لجموع الفلاحين والمزارعين.

وأضاف "أبواللوز"، أن معظم قيادات حزب الغد اتفقت على تجديد البيعة للرئيس السيسي لفترة ولاية ثانية وثالثة ورابعة، وضد ترشح رئيس الغد موسى مصطفى موسى ولن نسانده خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.​