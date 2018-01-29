رئيس لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية يؤكد أهمية التوعية بأهدافه

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور رسمي عبد الملك رستم، أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي، ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي ببيت العائلة المصرية، على أهمية أهمية التوعية بأهداف بيت العائلة وتكوين جماعات أصدقاء في كليات التربية (بوصفها ضمن كليات إعداد القادة)، مع كليات الخدمة الاجتماعية، والتربية الرياضية والتربية الفنية، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين في إعداد مشرفين للإشراف على أنشطة بيت العائلة بجميع محافظات مصر.

جاء ذلك خلال مشاركة عبد الملك، اليوم الاثنين، في فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الخامس والعشرين بعنوان "نظم التعليم ومجتمع المعرفة"، والذى نظمته الأكاديمية المهنية للمعلمين بالتعاون مع الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية، والذي شارك فيه علماء التربية في مصر وعديد من الدول العربية، بحضور الدكتور شاكر محمد فتحي رئيس المؤتمر ورئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور صلاح غنيم مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين ونائب المؤتمر، والدكتور بيومي محمد ضحاوي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ونائب المؤتمر، والدكتور مراد حكيم أستاذ بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية ومنسق شعبة المناهج بلجنة التعليم بيت العائلة، والدكتور وائل نجيب أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، ومنسق أصدقاء بيت العائلة بالكلية.

وقدم عبد الملك نتائج الدراسة العلمية التي قام بها المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية حول المتطلبات التربوية لتفعيل دور بيت العائلة المصرية.

كما وجه دعوة للباحثين لتقديم المزيد من الدراسات والبحوث العلمية بالدراسات العليا، والمشاركين في المؤتمرات؛ لتحقيق هدف بيت العائلة الذي دعا إليه فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ونوه إلى أهمية استثمار المؤتمرات التربوية والاجتماعية للتوعية بفلسفة وأهداف بيت العائلة المصرية، وعرض نتائج الأبحاث على أكبر عدد من الباحثين والعلماء التربويين والاجتماعيين من خلال المؤتمرات؛ لدعوتهم للمشاركة العلمية الجادة، طبقًا لما توصلت إليه هذه الدراسة القومية.​