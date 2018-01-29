مدير أمن الجيزة يُكرم عددًا من رؤوساء وضباط المباحث لتفانيهم في العمل

كتب - محمد شعبان:

كرَّم اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، عددًا من رؤساء وضباط المباحث الذين أدوا واجباتهم بحرفية وتفانوا في عملهم في مختلف مناطق الجيزة، وذلك في إطار سياسة الوزارة الرامية لمكافأة وتقدير الضباط المتميزين -حسبما جاء في بيان صحفي للمديرية.

وشمل التكريم الذي جاء بحضور اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة؛ الرائد محمد المسلمي، معاون أول مباحث قسم الشيخ زايد، والرائد محمود أبو زيد، رئيس مباحث الواحات البحرية، والنقيب إسلام مسعد، معاون مباحث الصف.

وضم التكريم المقدم أحمد الوليلي، وكيل فرقة وسط الجيزة، والرائد مصطفى خليل، رئيس مباحث العجوزة، والرائد هاني الحسيني، رئيس مباحث الدقي، ومعاونه النقيب أحمد عصام.

وأشاد "سعد" بجهود رجال البحث الجنائي في كشف عدد من الوقائع الهامة أبرزها ضبط المتهمين بإطلاق النار على فندق "المنار" بالدقي، وبعض جرائم القتل في مناطق أكتوبر والهرم والعجوزة.