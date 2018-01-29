​محلل سياسي: عدم مشاركة الأحزاب في انتخابات الرئاسة كشف ضعفها أمام المجتمع

كتبت – شيماء مبارك:

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن عدم مشاركة الأحزاب البرلمانية في الانتخابات الرئاسية، كشف ضعفها الواضح أمام الجميع.

وأرجع ربيع ، في تصريح لمصراوي، ضعف الأحزاب إلى الصراعات الداخلية في الأحزاب على مواقع قيادية، وظهور الجبهات داخل الحزب الواحد، واتجاه رجال الأعمال إلى تأسيس أحزاب والإنفاق عليها، ما يؤدي بالطبيعة للاحتكار والسيطرة عليها، وعدم قدرتها على المشاركة الديمقراطية.

ولفت ربيع، إلى أن فكرة وجود الأحزاب بالعاصمة فقط، وعدم وجود مقرات ومراكز خاصة بها خارجها، وعدم قدرتها على عقد المؤتمرات ساهم بشكل مباشر في إظهار ضعفها.

وأضاف هاشم، أن الأحزاب البرلمانية لن تقوى على العودة إلى دورها وخوض الانتخابات الرئاسية إلا في حالتين، الأولى أن تكون مرتبطة بالشارع والجماهير وليست "أحزاب ورق"، داعيا إلى تعديل قانون الأحزاب بما يسمح لها بإمكانية عمل مشاريع تجارية للإنفاق وتمويل الأحزاب.