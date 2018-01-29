​الرئيس الغيني يهنئ السيسي بعد اختيار مصر رئيسًا للاتحاد الأفريقي 2019

الخطيب: لا توجد خلافات مع "طاهر" و"أبو زيد" بعد فوزي برئاسة الأهلي

كتب- محمد قاسم:

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الأحد، بالجلسة الافتتاحية للدورة الـ30 لقمة الاتحاد الأفريقي.

وصرح السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استمع خلال الجلسة إلى كلمات كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسكرتير عام الأمم المتحدة، وأمين عام جامعة الدول العربية.

كما ألقى رئيس غينيا كلمة عرض فيها ملخص الأنشطة التي قام بها خلال توليه رئاسة الاتحاد الافريقي العام الماضي 2017.

وهنأ الرئيس الغيني، الرئيس بمناسبة اختيار مصر رئيساً للاتحاد الافريقي للعام القادم 2019، مؤكداً ثقته بأن مصر ستضطلع بمهامها خلال رئاسة الاتحاد الافريقي على أكمل وجه، وستدافع عن القضايا والمصالح الافريقية بشكل فعال فى مختلف المحافل الدولية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس شهد في ختام الجلسة مراسم تسليم وتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي من الرئيس الغيني المنتهية ولايته إلى الرئيس الرواندي الذي سيتولي رئاسة الاتحاد الافريقي للعام الجاري 2018.