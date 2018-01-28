"السلام الديمقراطي" يرشح "الفضالي" للرئاسة.. وحساسين: سيتقدم بأوراقه غدًا

كتب- محمود رمزي:

قال سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، إنه تم ترشيح أحمد الفضالي، رئيس الحزب، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة ومنافسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف حساسين، في تصريح لمصراوي، أن الفضالي سيتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة غدًا الاثنين، موضحًا أن الحزب يتواصل الآن مع عدد من النواب للحصول على العدد المقرر من التزكية للانتهاء من إجراءات الترشح بالانتخابات.

وأكد حساسين أن "الفضالي" دعا قيادات الحزب لاجتماع طارئ لمناقشة مسألة الترشح، وهو ما وافق عليه قيادات وكوادر الحزب.