أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الرئاسة أديس أبابا الوليد بن طلال معرض الكتاب هشام جنينة السيد البدوي سد النهضة

"السلام الديمقراطي" يرشح "الفضالي" للرئاسة.. وحساسين: سيتقدم بأوراقه غدًا

10:38 م الأحد 28 يناير 2018
"السلام الديمقراطي" يرشح "الفضالي" للرئاسة.. وحساسين: سيتقدم بأوراقه غدًا

أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي

كتب- محمود رمزي:

قال سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، إنه تم ترشيح أحمد الفضالي، رئيس الحزب، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة ومنافسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف حساسين، في تصريح لمصراوي، أن الفضالي سيتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة غدًا الاثنين، موضحًا أن الحزب يتواصل الآن مع عدد من النواب للحصول على العدد المقرر من التزكية للانتهاء من إجراءات الترشح بالانتخابات.

وأكد حساسين أن "الفضالي" دعا قيادات الحزب لاجتماع طارئ لمناقشة مسألة الترشح، وهو ما وافق عليه قيادات وكوادر الحزب.

سعيد حساسين حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالي الانتخابات الرئاسية السيسي

الخبر التالى:

​الرئيس الغيني يهنئ السيسي بعد اختيار مصر رئيسًا للاتحاد الأفريقي 2019

إعلان

أخبار قد تهمك

الأخبار المتعلقة

الأكثر قراءة الآن

إعلان

التعليقات

إعلان