شقيق رئيس حزب الغد لمصراوي: سنتقدم بأوراق الترشح للانتخابات الرئاسية غدًا

كتب- محمد نصر:

أكد محمد موسى، شقيق مصطفى موسى- رئيس حزب الغد، أن شقيقه سيخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفًا أنه حصل على تزكية الـ20 نائبًا التي يشترطها الدستور وسيتقدم بأوراق ترشحه كاملة غدًا.

وأضاف موسى في تصريحات لمصراوي، أنه يجرى الآن الكشف الطبي بأحد المستشفيات الثلاث التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أن كل الأوراق التي اشترطتها الهيئة جاهزة.

​وأشار موسى إلى أن هناك حملة انتخابية تعمل على إعداد برنامج انتخابي قوي يناسب رؤية الحزب.

وكان الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، قال إنه سيتم الدفع بمرشح حزبي في الانتخابات الرئاسية المقبلة غدًا الاثنين، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لن يكون مرشحًا وحيدًا في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكتب بكري، تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "كما قلت سابقاً لن يكون السيسي مرشحاً وحيداً في الانتخابات الرئاسيه القادمة، غدًا سيكون هناك مرشح حزبي مفاجأة سوف يتقدم بأوراقه وتزكياته كاملة كمرشح منافس للسيسي".