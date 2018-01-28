​مصادر: رئيس حزب الغد يجري الكشف الطبي للترشح بانتخابات الرئاسة

كتب- محمد نصر:

قالت مصادر مطلعة إن المهندس مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، سيخوض سباق الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن "موسى" جمع تزكيلات 20 نائبًا من البرلمان من أجل الترشح.

وأضافت المصادر لمصراوي، أن "موسى" يجري الكشف الطبي لخوض الترشح بأحد المستشفيات التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات استعدادًا لخوض السباق الانتخابي، حيث ينتهي اليوم الأحد الكشف الطبي لمرشحي الرئاسة.

كان الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، صرح بأنه سيتم الدفع بمرشح حزبي في الانتخابات الرئاسية المقبلة غدًا الاثنين، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لن يكون مرشحًا وحيدًا في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكتب بكري، تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "كما قلت سابقاً لن يكون السيسي مرشحاً وحيداً في الانتخابات الرئاسية القادمة، غدًا سيكون هناك مرشح حزبي مفاجأة سوف يتقدم بأوراقه وتزكياته كاملة كمرشح منافس للسيسي".