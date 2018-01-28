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أكمل قرطام ينفي ترشحه للرئاسة

10:08 م الأحد 28 يناير 2018
أكمل قرطام ينفي ترشحه للرئاسة

المهندس أكمل قرطام

كتبت- ياسمن محفوظ:

نفى المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، نيته خوض الترشح في انتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف قرطام، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه لن يترشح لانتخابات الرئاسة كمنافس للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان أحمد حنتيش، المتحدث باسم حزب المحافظين، قال في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، إن الحزب يعقد حاليا اجتماعاً للمجلس الرئاسي لبحث مسألة خوض الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى اقتراب الحزب من اختيار "قرطام" للترشح.

وأكد أن اجتماعًا مغلقًا يعقد لبحث الدفع بأحد أعضاء المجلس الرئاسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، على أن يتم إصدار بيان بعد انتهاء الاجتماع.

 

أكمل قرطام انتخابات الرئاسية حزب المحافظين

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​مصادر: رئيس حزب الغد يجري الكشف الطبي للترشح بانتخابات الرئاسة

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