أكمل قرطام ينفي ترشحه للرئاسة

كتبت- ياسمن محفوظ:

نفى المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، نيته خوض الترشح في انتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف قرطام، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه لن يترشح لانتخابات الرئاسة كمنافس للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان أحمد حنتيش، المتحدث باسم حزب المحافظين، قال في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، إن الحزب يعقد حاليا اجتماعاً للمجلس الرئاسي لبحث مسألة خوض الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى اقتراب الحزب من اختيار "قرطام" للترشح.

وأكد أن اجتماعًا مغلقًا يعقد لبحث الدفع بأحد أعضاء المجلس الرئاسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، على أن يتم إصدار بيان بعد انتهاء الاجتماع.