عضو "خارجية النواب": تدعيم العلاقات مع السودان ينعكس على أزمة سد النهضة

القاهرة- مصراوي:

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي بنظيره السوداني عمر البشير، على هامش اجتماعات القمة الأفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، خطوة مهمة في طريق إزالة الاحتقان والخلافات بين البلدين.

وأضاف العرابي، في تصريح لمصراوي، اليوم الأحد، أن الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية بين البلدين من شأنها تدعيم علاقة مصر بالسودان، وبالتالي ضمان تأييدها لمواقف الدولة المصرية، خاصة أن البلدين تربطهما جذور تاريخية قديمة.

وتوقع وزير الخارجية الأسبق، أن تؤدي تحركات الرئيس السيسي تجاه الجانب السوداني إلى تحريك موقفه من أزمة سد النهضة خاصة بعد الموقف المنحاز إلى الجانب الإثيوبي ضد مصر، لكن هذا الأمر ليس مؤكدا حتى الآن.

وأوضح السفير محمد العرابي، أن نتائج هذه الخطوة فيما يتعلق بالموقف من أزمة سد النهضة ستتضح من خلال تصرفات الحكومة السودانية على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في القمة الأفريقة العادية، والتي تعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.