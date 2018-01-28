عبدالعال للنواب: "لو شعرت للحظة أنكم لا تريدونني لن أجلس ساعة واحدة"

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب: "إن القوانين المكلمة للدستور فيها كلام كتير، وفي مشروعات قوانين أميل شخصيًا كأستاذ قانون لها، ومعرفش المحكمة الدستورية هتعمل إيه في تقسيم الدوائر، وأنا أختلف مع التقسيم، ولذلك لدي تخوف والأحوط أفضل، وبالتالي أتمنى الأخذ بالأحوط".

وردًا على بعض النواب أثناء أحاديث جانبيه، قال رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة، اليوم الأحد: "صنعت نفسي بالجامعة قبل أن آتي إليكم، وأي واحد يجي هنا يكون بإرادة النواب، ولو شعرت للحظة أنكم لا تريدونني ما جلست ولو لساعة واحدة".

وتطرق عبدالعال لزيارة وفد البرلمان للمملكة العربية السعودية مؤخرًا، قائلا: "النائب خالد أبو زهاد عون للمصريين في الخارج وعون كذلك لأبناء الصعيد، شكرًا يا خالد، لأنه نظم مؤتمرًا جماهيريًا كبيرًا وبالفعل يثبت أنه عون لاخوته في الوطن".