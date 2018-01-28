"حقوق الإنسان ومكافحة الفساد" مادة جديدة بالجامعات

كتبت- داليا شبل:

قال الدكتور ياسر صقر، رئيس لجنة تأليف مقرر حقوق الإنسان وتدريسه بالجامعات، إن المجلس الأعلى للجامعات أقر في جلسته الأخيرة، وضع مادة لتدريس حقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالجامعات، وعليه يقوم المجلس بتشكيل لجنة لوضع تصور حول هذا المقترح.

وأضاف صقر- في تصريحات لمصراوي، الأحد- أنه من المقرر أن يهتم هذا المنهج بالقضايا التي تخص الأمن القومي ومكافحة الفساد في المجتمع المصري بمختلف مؤسساته.

وأشار صقر، إلى أنه تم مخاطبة رؤساء الجامعات لترشيح خمسة من أعضاء هيئة التدريس بجامعاتهم للتدريب على المنهج الجديد لهذه المادة، والتدريب على آليات التدريس العملية ومناقشه الطلاب في مختلف قضايا الخاصة بحقوق الإنسان معالجة قضايا الفساد.

وأوضح صقر، أنه من المقرر أن تكون "حقوق الإنسان ومكافحة الفساد"، مادة نجاح ورسوب بمختلف الكليات، مؤكداً أنه تم الانتهاء بالفعل من وضع المناهج.