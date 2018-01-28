قبل الـ5 مساءً.. 4 مُرشحين محتملين يجرون الكشف الطبي لـ"الرئاسة"

كتب- أحمد جمعة:

تغلق المجالس الطبية، اليوم الأحد، باب الكشف الطبي لراغبي الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية التي تجري أواخر مارس المقبل، حيث يوقع الكشف الطبي على 4 مُرشحين مُحتملين أمام 4 لجان طبية متخصصة، بعد أن قدموا فحوصاتهم الطبية خلال الأيام الماضية.

وتشمل اللجان الطبية: نفسية وعصبية، جراحة، رمد، باطنة وقلب.

وقال الدكتور عماد كاظم رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إن باب الكشف الطبي يُغلق اليوم في الخامسة مساءً، حيث يتم إجراء الكشف الطبي على 4 شخصيات "ليسوا من المشاهير"، وسبق أن تقدموا بطلب لإجراء الكشف الطبي وأجروا الفحوصات الطبية في إحدى الجهات التي حددتها المجالس الطبية، رافضا الإفصاح عن أسمائهم.

وخيّرت المجالس الطبية المتخصصة، المرشح بين 3 جهات لعمل الفحص الطبي والتحاليل، فيها: معهد ناصر، ومستشفى الشيخ زايد التخصصي بـ 6 أكتوبر، والمركز الطبي العالمي.

وأغلقت المجالس الطبية المتخصصة باب التقدم لإجراء الكشف الطبي في الخامسة مساء الجمعة الماضية، ويومها تقدم الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، وشخصين أخرين بطلب لإجراء الكشف الطبي للترشح للرئاسة.

وبلغ إجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها للمجالس منذ فتح باب التقديم 8 طلبات.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الكشف الطبي يوم الثلاثاء الماضي، وتقدم بأوراقه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ليصبح المرشح الوحيد -حتى الآن- في الانتخابات الرئاسية.

كما قدم المحامي خالد علي طلبا لإجراء الكشف الطبي، قبل أن يُعلن عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة.

وبحسب مصادر داخل المجالس الطبية، فإن الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، لم يُقدم الفحوصات الطبية التي كان من المقرر أن يُجريها بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، فيما أعلنت الهيئة العليا للحزب أمس السبت، عدم الدفع بمرشح في الانتخابات، ودعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية، ما يعني عدم خوض "البدوي" لهذه الانتخابات.