وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول المكاتب والمراكز الثقافية بالخارج

كتبت- داليا شبل:

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً عن نشاط المكتب الثقافي المصري بالسعودية، حول دراسة وبحث كيفية تطبيق منظومة (E-Learning) على أبنائنا في الخارج، وكذلك دراسة التحديات وإيجاد الحلول الجذرية لها للارتقاء بالعملية التعليمية بما يعود بالنفع على أبناء الجالية المصرية بالسعودية.

وقال بيان وزارة التعليم العالي، الأحد: "تناول التقرير أيضاً أنشطة المكتب الثقافي المصري بطوكيو، حيث أشار إلى تنـظيم المكتب ندوة حول " الدبلوماسية الثقافية والترجمة عن طريق العلاقات العربية اليابانية"؛ بهدف الاستفادة القصوى من علمائنا بالخارج.

وبحسب البيان، تم خلال الندوة إلقاء الضوء على أهمية الربط بين الثقافتين، خاصة أن مصر تعتبر أول دولة بالشرق الأوسط تؤسس قسماً للغة اليابانية بجامعة القاهرة، كما أن هناك العديد من الأساتذة المصريين أسهموا في مجال الترجمة من اليابانية إلى العربية.

وتابعت الوزارة، وفى إطار التواصل بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والدولية أوضح التقرير تنظيم المركز الثقافي المصري بكانو بنيجيريا زيارة لوفد الهيئة القومية للجامعات النيجيرية إلى مصر؛ لبحث أوجه التعاون المصري النيجيري مع مختلف الجامعات المصرية.

وأشارت الوزارة، إلى زيارة الوفد لجامعات عين شمس، وكفر الشيخ، والإسكندرية، والجامعة البريطانية، وجامعة المستقبل، وناقش مع رؤساء الجامعات آليات التعاون في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي، والتبادل الطلابي في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وكذلك التباحث مع المجلس الأعلى للجامعات في مصر؛ لدراسة مقترح اعتماد درجة الماجستير النيجيرية لتسهيل التحاق طلاب الدراسات العليا النيجيريين بدرجة الدكتوراه في مصر.

وتابعت الوزارة، هذا بالإضافة إلى زيارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بالقاهرة؛ لمناقشة آليات العمل المشترك بين الجانبين المصري والنيجيري وتبادل الخبرات والاستفادة مما حققته مصر في مجال الجودة والاعتماد للنهوض بالمؤسسات التعليمية في نيجيريا.