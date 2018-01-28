برلماني: المتحف المصري الكبير فرصة للترويج للسياحة

القاهرة - مصراوي:

قال النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن المتحف المصري الكبير من الأكبر عالميًا في العرض المتحفي لحضارة واحدة فقط، وهي الحضارة المصرية القديمة، وهو حدث تاريخي يجب استغلاله أفضل من ذلك للترويج للسياحة المصرية، وتنظيم زيارات له، ووضعه على الخريطة السياحية.

وأضاف المسعود، في بيان له، اليوم الأحد، أن كل هذا الجمال والعبقرية والعظمة في المتحف يمكن أن يكون مصدرًا لجذب السياحة من مختلف أنحاء العالم، فلا يوجد منافس لمصر في هذا الصرح.

وأوضح المسعود، أن هذا المتحف أيقونة رائعة تمتاز بعبقرية في اختيار المكان والتخطيط والتشييد، وهو بحق عمل مشرف لكل القائمين عليه، ويدار ويبنى بأيادٍ وعقول مصرية، ويضم ما يقرب من 90 ملكًا بالإضافة إلى 5 آلاف قطعة خاصة بتوت عنخ آمون و45 ألف قطعة تبدأ من قبل التاريخ وصولا إلى العصرين اليوناني والروماني.

وتابع: "هذا المتحف مجهز ليجد السائح 20 محلا تجاريًا و8 مطاعم في المنطقة الاستثمارية داخل حرم المتحف، وسأتقدم إلى البرلمان بطلب لزيارة هذا المتحف العظيم من جانب النواب تشجيعا وترويجا له.