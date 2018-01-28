بالصور.. وزير النقل: تحريك أسعار القطارات قبل نهاية العام المالي

وزير الثقافة الجزائري: العلاقات مع مصر لا يمكن أن تتأثر بمباراة كرة

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه سيتم تحريك أسعار القطارات قبل نهاية العام المالي، لتحسين الخدمة للمواطن، لافتًا إلى أن مشروعات السكك الحديدية يتم تنفيذها بتكلفة 54 مليار جنيه ممثله في القروض والمنح.

وأضاف عرفات، إنه ناقش اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء عددًا من الملفات الخاصة بالنقل ومن بينها المشروع القومي للطرق ومعدلات تنفيذ الدائري الإقليمي والموقف التنفيذي لكباري الصعيد، بالإضافة إلى موقف صيانة الطرق ومشروع أجا المنصور وصيانة طريق مصر- إسكندريه الزراعي.

وتابع عرفات- خلال تصريحات صحفية عقب لقائه بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إنه تطرق للحديث عن مشروعات الأمان في السكك الحديدية بتكلفة ١٦ مليار جنيه، ونحن نعمل على ١٠٠٠ كيلو، مستطردًا: "عنصر الأمان وسرعة الوصول للموطن سيكون من خلال نظام الإشارات الجديد، حيث سيتم عمل نظام إلكتروني يتوافق مع أعلى الأنظمة الإكترونية في العالم، وسننتهي منه نهايه ٢٠١٩".

وأشار عرفات، إلى أنه تم التطرق إلى الحديث عن مشروع أسيوط- نجا حمادي، حيث سيتم الانتهاء منه بنهاية٢٠٢٠.