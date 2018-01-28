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عبدالعال: الأغلبية في البرلمان القادم "حزبية"

12:38 م الأحد 28 يناير 2018
عبدالعال: الأغلبية في البرلمان القادم "حزبية"

الدكتور علي عبدالعال

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن وجود أغلبية داخل البرلمان يؤدي لجودة العمل النيابي، متوقعًا أن تكون الأغلبية في البرلمان المقبل حزبية.

وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن قانون الانتخابات الحالي سيتم تعديله ليسمح بتخصيص عدد كبير من المقاعد للقائمة قائلا: "سيكون هناك فرص كبيرة للجميع من خلال القوائم".

وقال رئيس المجلس لنواب تكتل "25-30": "من الممكن ألا أكون موجودًا في المجلس القادم ولكنني متأكد أن مشاركتكم ستكون أكبر".

علي عبدالعال مجلس النواب قانون الانتخابات

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