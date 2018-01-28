مدحت الزاهد يكشف تفاصيل زيارته لـ "هشام جنينة"

كتب - أحمد جمال:

زار مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مساء اليوم السبت، المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، في المستشفى الجوي بالتجمع الخامس.

وقال "الزاهد"، في تدونية على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، إنه الزيارة كانت ممنوعة، والنيابة تباشر التحقيقات، إلا أن إدارة المستشفى سمحت لهم بزيارة جنينة رفقة لواء وضباط آخرين.

وأضاف: "نقلت له ولأسرته تضامننا جميعاً معها في مواجهة هذا العدوان الإجرامي غير المسبوق.. كانت إحدى عينيه مغلقة وقدمه تلُفها الأربطة، ولم تكن هيئته هى ما روعتنى فسبق أن رأيت له صوراً بشعة على مواقع التواصل، ولكن ما روعني حقاً حديث زوجته التي استغاث بها، فهرعت إليه والحادث كان قرب المنزل".

وتابع: "قالت إنها استرحمت المجرمين لأنه يمكن أن يموت وكان الضرب ينهال عليه بمطرقة على قدمه لتكسير عظمه، وجرى اعتداء بالسنج فى وجهه وعينه، وقالت إنها حذرتهم أن جنينة يمكن أن يموت فى أيديهم، فأجابوها أنهم أتوا لقتله"، واصفًا ما حدث بمحاولة اغتيال.