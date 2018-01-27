الإثنين.. توقيع كتاب "رحلة مع الفرعون الصغير" لزاهي حواس

كتب - محمد لطفي:

يوقع عالم المصريات الدكتور زاهي حواس بعد غد الإثنين، كتابه الجديد للأطفال (توت عنخ أمون..رحلة مع الفرعون الصغير) للأطفال، وذلك في احتفالية تنظمها مؤسسة دار نهضة مصر للنشر والتوزيع في جناح المؤسسة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب المقام حاليا.

وأكد الدكتور زاهي حواس في تصريح اليوم السبت، أن هذا الكتاب يعد واحدا من ضمن سلسلة كتب يعكف على تأليفها للأطفال، مطالبا أولياء الأمور بالاهتمام بأبنائهم وتشجيعهم على القراءة والاطلاع.

وأوضح حواس أنه يتبنى الأطفال المهتمين بآثار مصر من خلال مركز زاهي حواس للمصريات الذي أنشأه الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية.

ويشارك الدكتور زاهي حواس في ندوة عن مكافحة الإرهاب في تمام الساعة الخامسة مساء بعد غد بالقاعة الكبرى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.