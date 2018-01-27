وزير الأوقاف يشارك في "دور إذاعات القرآن في التصدي للتطرف" غداً

كتب - محمود مصطفى:

يشارك الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "دور إذاعات القرآن الكريم في التصدي لظواهر الغلو والتطرف"، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى ماسبيرو، غداً الأحد.

ويُلقي الوزير، كلمة في الجلسة الافتتاحية، حول دور إذاعات القرآن الكريم في نشر الفكر الإسلامي الصحيح، ومواجهة وتفكيك الفكر المتطرف، وأثر الدراسات القرآنية في ترقية الحس الإيماني، وترسيخ القيم الأخلاقية السامية.​