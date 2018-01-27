30 حزباً تؤيد السيسي: غامر بنفسه وشعبيته -(صور)

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كتب- إسلام ضيف:

قال خالد العاطفي، المتحدث باسم التحالف السياسي المصري، الذي يضم 30 حزباً، إن التحالف يؤيد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي فترة رئاسية ثانية، مضيفاً: "نعلم أنه غامر بنفسه وشعبيته، ولا نُزايد عليه".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده التحالف، مساء اليوم السبت، لإعلان موقفه من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها نهاية مارس المقبل.

من جانبه، قال هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أحد أعضاء التحالف، إن الأحزاب المشاركة في التحالف ترغب في أن تكون فاعلة في المعادلة السياسية.

وأضاف: "هذا اللقاء جاء لإثبات أننا لسنا حبراً على ورق. إننا الجهات الوحيدة الحقيقية الممارسة للعمل القانوني والشرعي".

وأوضح عناني، أن المجلس الرئاسي للتحالف سيكون في حالة انعقاد تام، لمتابعة ما يحدث في العملية الانتخابية.