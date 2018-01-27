رجب حميدة: قدمت استقالتي من حزب "عنان" قبل القبض عليه.. وأؤيد السيسي

كتب- إسلام ضيف:

قال رجب هلال حميدة، إنه تقدم باستقالته من حزب مصر العروبة، الذي أسسه الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق، قبل أيام من بيان القوات المسلحة عن المخالفات التي ارتكبها "الفريق"، والقبض عليه، موضحاً: "لم أقفز من المركب كما يدعي البعض".

وأضاف حميدة، لـ"مصراوي"، أنه يملك ما يثبت صحة موقفه، لافتاً إلى أنه يتحرّك منذ 8 أشهر مع عنان، وتحمّل الكثير، إلى أن وجد تعاملاً مع "عناصر معادية للدولة المصرية".

وأكد حميدة تأييده للدولة المصرية، وترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.