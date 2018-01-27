رجب حميدة يدعو "الوطنية للانتخابات" لمد فترة الترشح: سنجد منافساً للسيسي

كتب-اسلام ضيف:

دعا رجب هلال حميدة، القيادي السابق بحزب "مصر العروبة"، الهيئة الوطنية للانتخابات بمد فترة تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية لمدة أسبوع.

وقال حميدة، في مؤتمر صحفي عقده التحالف السياسي المصري، مساء اليوم السبت: "أعلم أن هناك أكثر من ٤ مرشحين يجمعون توكيلات، وإذا جرى مد باب تلقي الطلبات يمكن أن نجد مرشحاً يتنافس مع الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وعن ترشح السيسي لفترة رئاسية ثانية، أوضح حميدة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترشح للانتخابات 3 دورات متتالية.