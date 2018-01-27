حل مشكلة 4 مدرسات مصريات وعودتهن للعمل بالسعودية

كتبت- عايدة رضوان:

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعليمات عاجلة لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، بسرعة حل مشكلة 4 مدرسات مصريات، ورفع إيقافهن، وعودتهن للمدرسة التي يعملن بها، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.

وقال سعفان، وفق البيان الصادر اليوم السبت، إنه تلقى تقريرًا عبر المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان، أكد فيه أن مكتب التمثيل العمالي تدخل على الفور لدى إدارة المدرسة لحل مشكلة 4 مدرسات يعملن بإحدى المدارس الأهلية للبنات بالمملكة، وهم :"نادية .أ .ع" ، و"هند.أ.أ"، و"فريال.ع .م"، و "أمال.س .ع"، حيث اتضح أن المدرسات يطلبن نقل كفالتهن إلى مدرسة أخرى نظرًا لإيقافهن عن العمل قبل إجازة نصف العام.

وأفادت إدارة المدرسة أن أسباب الإيقاف ترجع إلى أن المدرسات تقدمن بشكوى للهيئة العمالية يطلبن فيها نقل كفالتهن، وهو إجراء يصعب تنفيذه نظرًا لصعوبة إجراءات استخراج تأشيرات جديدة حالياً "مدارس بنات"، وقام بتوضيح ذلك لهن من قبل إصدار قرار الإيقاف عن العمل.

وعقد مكتب التمثيل العمالي، عدة اجتماعات المشكلة مع المدرسات ومسئولي إدارة المدرسة، وأسفرت عن إلغاء قرار الإيقاف وعودة المدرسات مرة أخرى للعمل بالمدرسة.​