سفير اليمن بمصر: معرض القاهرة الدولي للكتاب مميز بدرجة كبيرة - فيديو

كتب- أحمد الصعيدي:

أشاد السفير محمد مارم، سفير دولة اليمن في مصر، بتنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ49، قائلاً: "هذا العام تنظيم المعرض مميز بدرجة كبيرة"

وأضاف "مارم"، خلال تصريحاته لبرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن اليمن شاركت في المعرض بعناوين عديدة، متابعًا "كنا نتمنى لولا الأزمة اليمنية وما يحيط بها، أن يكون لنا معرض أكثر إمكانيات يتحدث حول المثقف اليمني والحضارة اليمنية".​