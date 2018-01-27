قطاع الثقافة العلمية بـ "البحث العلمي" يشارك في معرض الكتاب

كتبت-داليا شبل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن مشاركتها في الدورة الـ 49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقالت البحث العلمي، في بيان لها: يمثل الأكاديمية في المعرض قطاع الثقافة العلمية، وذلك بهدف إتاحة مجموعة كبيرة من كتب الثقافة العلمية وتبسيط العلوم والموسوعات العلمية ورسوم الكارتون المتحركة ثلاثية الأبعاد ومجلة العلم وجميعها من إصدارات الأكاديمية.

وتابعت البحث العلمي، وتأتى مشاركة الأكاديمية في المعرض كونه أهم وأكبر حدث ثقافي مصري، ولتساهم مع دور النشر ومؤسسات الدولة الأخرى بهدف نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتبسيط العلوم، وتهيئة بيئة مشجعة للبحث والتفكير العلمي وذلك تمشيًا مع خطة الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، مشيرةً إلى أنه ستباع الكتب والمجلات في جناح الأكاديمية بسعر رمزي يبدأ من جنيهان ونصف.

وعلى هامش المعرض صرح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، تعد الأكاديمية أكبر ناشر في مصر في مجال الثقافة العلمية وتبسيط العلوم، حيث تصدر الأكاديمية سنويا سلاسل من الكتب العلمية منها سلسلة قطوف من العلم، وسلسلة نحن والعلم، وسلسلة المكتبة العلمية، وكتب علمية مبسطة، وسلسلة مائه سؤال وجواب، وسلسلة قضايا بيئية معاصرة، وسلسلة المطويات العلمية المبسطة، وسلسلة كتابات علمية بأقلام الشباب، وسلسلة علماء من مصر من أمثال الراحل لطفي بولس وإبراهيم بدران.

وأضاف صقر، كما تصدر الأكاديمية، أكثر من 80 مجلة علمية متخصصة في كافة مناحي العلوم بالشراكة مع دور النشر العلمية الدولية باللغة الإنجليزية، كما تشارك الأكاديمية في المعرض بأعداد متنوعة من مجلة العلم وهي مجلة علمية شهرية تصدرها بالتعاون مع دار التحرير للطبع والنشر" مؤسسة الجمهورية للصحافة".