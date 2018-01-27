فرج عامر: نادي سموحة يقود أكبر مسيرة تأييد للسيسي

كتب- إسلام ضيف:

قال فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه ستنطلق مسيرة حاشدة يوم الجمعة المُقبلة، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية، من نادي سموحة الرياضي بالإسكندرية.

وأضاف عامر أن مسيرة التأييد ستضم رياضيين، وفنانين، وشخصيات عامة، وأعضاء وعضوات نادي سموحة والتى تقدر أعدادهم بأكثر من 2 مليون عضو.

ونوه رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى أن المسيرة ستنطلق يوم الجمعة المُقبلة، من أمام بوابة 9 بنادي سموحة، وستجوب الإسكندرية لتأييد ترشح الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية، عرفانًا وتقديرًا بانجازات الرئيس السيسي فى مجال الرياضة، وما حققه من مشروعات قومية عملاقة فى مجال المدن الشبابية، والرياضية، وتطوير للملاعب، والصالات المغطاة، والإستادات، وقانون الهيئات الشبابية، والتى تدل على جهد وعمل شاق.

وأضاف عامر أن الدعوة عامة ومفتوحة لكل أهالى وشباب الإسكندرية ممن يؤيدون ترشح الرئيس لفترة ثانية، مشددًا على أن انجازات الرئيس، نموذج يحتذي به لباقى الدول.​