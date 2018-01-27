محافظ القاهرة يؤكد استمرار (خليك زي آدم) لتشمل عدة أحياء لتحقيق أهدافها الإيجابية

كتب- السيد الحراني:

شهد محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، اليوم السبت، انطلاق فعاليات حملة (خليك زي آدم ومترميش حاجة علي الأرض) التي نظمها حي الشرابية أمام نفق عزبة الورد بالتعاون مع عدد من طلاب المدارس وشباب المنطقة وأعضاء مراكز الشباب والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في الأنشطة البيئية.

وتستهدف المبادرة تنمية الوعي الإيجابي لدى جميع سكان الحي بعدم إلقاء المخلفات في الشوارع أو المدارس أو الحدائق أو الطريق العام، وإقناعهم بالممارسات السليمة والسلوك الحميد ونشر ثقافة التغيير، إيماناَ بأهمية المشاركة والدعم لجهود الأجهزة التنفيذية داخل الحي والمحافظة في إنجاز الخطط لرفع كفاءة النظافة والتجميل والإنارة بالشوارع والميادين.

وأكد محافظ القاهرة - في تصريح اليوم - استمرار فعاليات الحملة بعدد من أحياء القاهرة تحقيقا لهدفها الرئيسي في فرض الإيجابية في سلوك المواطن بعدم إلقاء المخلفات بالشارع كمبادرة توعوية تتبناها المحافظة للحفاظ على ما تم من أعمال ومجهودات في منظومة النظافة بمشاركة المواطنين، والمساهمة في إعادة الرونق والجمال لشوارع العاصمة المصرية والارتقاء بها ضمن مصاف عواصم العالم المتحضرة.

كما أعرب المحافظ عن سعادته بمدى فعالية ونجاح حملة (خليك زي آدم)، وانتشارها بكافة ربوع أحياء القاهرة، ووعد بتطبيق فعاليتها بمشاركة جميع فئات المواطنين المختلفة من طلاب مدارس وشباب وسيدات وكبار وأعضاء جمعيات أهلية، إيمانا بدور المواطن الحيوي في مساندة جهود التنفيذيين في الارتقاء بالعاصمة.

وشهد المحافظ العروض الفنية وفقرات متنوعة للفرق الرياضية التي قدمها عدد من طلاب المدارس وشباب المراكز الرياضية لتوعية المواطنين بضرورة الحفاظ على النظافة وعدم إلقاء المخلفات بنهر الطريق وفي الأماكن غير المخصصة.

حضر فعاليات الحملة اللواء محمد أيمن نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وشاكر يونس رئيس حي الشرابية، وعدد من نواب البرلمان عن الدائرة.​