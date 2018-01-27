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4 مراكز بحثية مصرية ضمن أفضل 20 مركز عربي في2017 وفقا "للويب الاسباني"

12:57 م السبت 27 يناير 2018
4 مراكز بحثية مصرية ضمن أفضل 20 مركز عربي في2017 وفقا "للويب الاسباني"

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

كتبت-داليا شبل:

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن حصول 4 مراكز ومعاهد بحثية مصرية ضمن أفضل 20 مركز ومعهد بحثي عربي لعام 2017 وفقا لتصنيف الويب للمراكز البحثية العالمية التابع للمجلس الأعلى للبحث العلمي الاسباني.

وأضافت البحث العلمي، حسب بيان السبت، حيث جاء المركز القومي للبحوث في المرتبة الثالثة ومركز البحوث الزراعية في المرتبة الخامسة ومعهد بحوث البترول في المرتبة الثالثة عشر وهيئة الطاقة الذرية في المرتبة السابعة عشر، وقد جاءت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا في المرتبة الأولى.

ويشار إلى أن مؤشر البحث العلمي الشهري، هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كل شهر.

 

أكاديمية البحث العلمي المركز القومي للبحوث هيئة الطاقة الذرية

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