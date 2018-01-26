متحدث الرئاسة: الرئيس السيسى يحرص على تعزيز التعاون مع أفريقيا

كتب- حسن مرسي:

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على حضور القمة الإفريقية في دورتها الـ30 تدل على الاهتمام المصري بدول القارة الإفريقية.

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا يحيى ببرنامج "أخر الأسبوع" المذاع عبر فضائية "المحور" أن اهتمام مصر بالقارة الأفريقية في الفترة الماضية كان ضئيلا لأسباب إقليمية ودولية وداخلية.

وأشار إلى أنه منذ أن تولى الرئيس "السيسي" مهام منصبه والملف الأفريقي هو أحد الملفات التي تأتي ضمن أولوياته.