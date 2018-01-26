انتخاب طارق عكاشة نائبًا لرئيس الزمالة العربية للطب النفسي

القاهرة - (مصراوي);

قرر المجلس العربي للاختصاصات الصحية، التابع لوزراء الصحة العرب، أمس الخميس، انتخاب الأستاذ الدكتور طارق عكاشة، نائبًا لرئيس الزمالة العربية للطب النفسي.

وكان المجلس العربي للاختصاصات الصحية، قد عقد اجتماعًا، أمس، استقر فيه على انتخاب طارق عكاشة- أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس ورئيس جمعية الزهايمر المصرية- نائبًا لرئيس الزمالة العربية للطب النفسي أثناء اجتماع اللجنة التنفيذية للزمالة العربية للطب النفسي والمنوطة بمنح الزمالة العربية للطب النفسي.