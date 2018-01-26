رئيس قصور الثقافة يكشف مفاجأة معرض الكتاب.. ويؤكد: نوفر كتبًا بجنيه

كتب- محمد لطفي:

أكد الدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة، أن الهيئة تشارك في الدورة التاسعة والأربعين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بجناح خاص لـ"حلايب وشلاتين"، يقدم فيه ٣٥ فنانًا إبداعاتهم للمرة الأولى.

وأضاف عواض، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الجمعة، على هامش افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب: "هناك فرقة من حلايب وشلاتين، وهي مفاجأة معرض الكتاب، وسيكون على رأسها مطربة اكتشفناها مؤخرا خلال زيارتنا للمنطقة".

وتابع عواض: "نشارك أيضا بجناح من الكتب المخفضة بجنيه واحد من إصدارات أدباء الأقاليم، وعدد من إصدارات الهيئة خلال الأعوام الماضية".

وانطلقت فعاليات الدورة 49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مساء اليوم، بحضور عدد من الوزراء والمثقفين وقيادات وزارة الثقافة في أرض المعارض بمدينة نصر.

وكان على رأس الحضور: الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وياسر القاضي وزير الاتصالات، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتور حاتم ربيع الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

كما حرص على الحضور كل من: الدكتور أحمد عواض، رئيس قصور الثقافة، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس صندوق التنمية الثقافية، والفنان خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي.