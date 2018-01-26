وزير الأوقاف: معرض الكتاب فرصة لتلاقي الثقافات والتعرف على أحدث العلوم

كتب- محمد لطفي:

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن معرض الكتاب فرصة لتلاقي الثقافات والتعرف على أحدث العلوم والمعارف.

وأضاف جمعة- في تصريح على هامش مشاركته في افتتاح المعرض، مساء اليوم الجمعة: "أن الثقافة الواعية إحدى أهم ركائز مواجهة الإرهاب، وأن المثقف الحقيقي لا يباع ولا يشترى".

وقال: "إن إسهام الأوقاف المصرية في معرض الكتاب يتزايد عاماً بعد عام، إدراكاً منا لأهمية الفكر والثقافة، وبخاصة في مواجهة الفكر المتطرف وتفكيك مقولات المتطرفين، فالفكر يواجه بالفكر، ونحن بحاجة إلى ترسيخ المنهج العقلي في التفكير، وإلى خطاب عقلاني رشيد".

كما دعا وزير الأوقاف جميع الشباب لزيارة المعرض، مؤكدا: "بمجرد زيارة المعرض فهذا في حد ذاته ثقافة وإضافة فكرية ومعرفية ولون من ألوان التواصل الحضاري".