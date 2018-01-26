إيناس عبدالدايم لـ"مصراوي": الثقافة العربية تسترد عافيتها

كتب- محمد لطفي:

أبدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، سعادتها بافتتاح الدورة التاسعة والأربعين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدة أن الثقافة العربية تسترد عافيتها من خلال إبداع أبنائها الذي لا ينضب.

وقالت عبدالدايم، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الجمعة: "كانت استضافة الجزائر في المعرض كضيف شرف قرارًا صائبًا من البداية نظرًا للعلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وحتى يستفيد المشاركون من مفردات الثقافة الجزائرية الغنية والثرية".

وانطلقت فعاليات الدورة 49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مساء اليوم الجمعة، بحضور عدد من الوزراء والمثقفين وقيادات وزارة الثقافة في أرض المعارض بمدينة نصر.

وكان على رأس الحضور: الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وياسر القاضي، وزير الاتصالات، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، والدكتور حاتم ربيع، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

كما حرص على الحضور كل من: الدكتور أحمد عواض، رئيس قصور الثقافة، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس صندوق التنمية الثقافية، والفنان خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي.