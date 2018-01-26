وزيرة الثقافة: تعاون مصري جزائري في عدد من المشاريع المهمة قريباً

كتب- محمد لطفي:

قالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، إن الشهور القريبة المقبلة ستشهد تعاونا مصريا جزائريا من خلال عدد من المشاريع الثقافية والفنية المهمة.

جاء ذلك خلال تفقدها جناح الجزائر ضيف شرف الدورة الـ 49 لمعرض الكتاب الذي افتتحت فعالياته مساء الجمعة، حيث تعرفت على الكتب واللقاءات والندوات التي سينظمها الجناح الجزائري.

وأضافت إيناس عبدالدايم أنها استعرضت مع نظيرها الجزائري الدكتور عزالدين ميهوبي بلورة الكثير من الأمور التي ستسفر عن مشاريع ثقافية وفنية مهمة خلال الشهور القليلة المقبلة.

من جانبه، أعرب وزير الثقافة الجزائري الدكتور عزالدين ميهوبي، عن سعادته للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدا أنه لا يمكن لنا مواجهة المستقبل إلا بالمعرفة وبالكتاب وبالتعليم الجيد.

وتقدم الوزير الجزائري بالتهنئة لإيناس عبدالدايم لتبؤها منصب وزير الثقافة، مشيدا بمكانتها وإسهامها الكبير في الإبداع والفن والثقافة، متمنيا لها النجاح.

وأكد أنه كما كانت مصر في السابق دعما للثورة الجزائرية فإن هذه الروح ما زالت موجودة، مشيرا إلى أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة كرم منذ شهرين فقط الفنان الكبير والموسيقار الراحل محمد فوزي، واضع لحن النشيد الوطني الجزائري، ومنحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، وأطلق اسمه على المعهد العالي للموسيقى الجزائرية، مشددا على أن العلاقات الطيبة بين البلدين مثلما جمعتنا منذ 60 عاما تجمعنا اليوم وغدا، كما يجمعنا الكتاب اليوم والمعرفة دائما في المستقبل.

وفي السياق ذاته، تفقدت وزيرة الثقافة عددا من أجنحة المعرض أبرزها جناح وزارتي الدفاع و الداخلية واستمعت إلى شرح حول الكتب التي تشارك بها كل وزارة بالمعرض إلى جانب الخدمات المقدمة عن طريق الإنترنت.

وتفقدت جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ للتعرف على أحدث إصدارات الهيئة والتي سوف تحتفي بالعديد من حفلات التوقيع وجناح السعودية والأرشيف الوطني زايد والأهرام ومؤسسة دار المعارف ومكتبة الإسكندرية.