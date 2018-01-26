وزير الثقافة الجزائري: مصر ساندتنا ضد الاحتلال ولن ننسى موقفها

كتب- محمد لطفي:

قال الدكتور عز الدين ميهوبي وزير الثقافة الجزائري، إن مشاركة الجزائر في الدورة التاسعة والأربعون لمعرض القاهرة الدولي للكتاب يعكس حجم العلاقات والتعاون بين الدولتين.

وأضاف ميهوبي، في تصريحات له على هامش افتتاح المعرض، اليوم الجمعة: "الجزائر لا تنسى دور مصر في مساعدتها على التخلص من الاحتلال الفرنسي، ولذا فإن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين قوية ومتينة ولا تتأثر بأي عارض مهما كان".

وتابع ميهوبي: "لأن الدورة تحمل عنوان القوى الناعمة.. كيف فقد أتينا بالكثير من الكتب والإصدارات التي تعبر عن القوة الجزائرية تكون إضافة للمعرض".

يشار إلى أن فعاليات الدورة 49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، انطلقت مساء اليوم الجمعة، بحضور عدد من الوزراء والمثقفين وقيادات وزارة الثقافة في أرض المعارض بمدينة نصر.

وكان علىى رأس الحضور: الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وياسر القاضي وزير الاتصالات، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتور حاتم ربيع الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

كما حرص على الحضور كل من: الدكتور أحمد عواض رئيس قصور الثقافة، والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، والفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي.