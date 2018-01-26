سر "عدم الإفصاح" عن 3 مرشحين محتملين للرئاسة تقدموا للكشف الطبي

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور عماد كاظم، رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، إن 6 شخصيات تقدمت بطلب لإجراء الكشف الطبي لانتخابات رئاسة الجمهورية منذ فتح باب التقديم السبت الماضي.

وأوضح كاظم في تصريحات لمصراوي، اليوم الجمعة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى الكشف الطبي، وتقدم المحامي خالد علي بطلب لإجراء الكشف قبل انسحابه، فيما تقدم صباح اليوم الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، بجانب 3 شخصيات أخرى.

وقالت مصادر بالمجالس الطبية، إن الـ3 شخصيات "بينهم محامٍ، اثنان منهم من القاهرة، والثالث من الإسكندرية"، موضحة إن عدم الإفصاح عن أسمائهم بسبب رغبة البعض في الحصول على شهرة من التقدم للكشف الطبي فقط دون استكمال باقي إجراءات الترشح.

وأضافت المصادر، أن شخصًا واحدًا من هؤلاء الثلاثة أجرى الفحوصات الطبية اللازمة، وسلمها إلى المجالس الطبية وجاري تحديد موعد لإجراء الكشف الطبي أمام اللجان الأربع.

وتشمل اللجان الطبية: لجنة نفسية وأعصاب وجراحة مخ وأعصاب، ولجنة باطنة وقلب، ولجنة جراحة، ولجنة رمد.

ومن المقرر أن تغلق المجالس الطبية المتخصصة أبوابها أمام تقديم طلبات إجراء الكشف الطبي في الخامسة مساء اليوم الجمعة.

وقال مصدر مطلع بالمجالس الطبية المتخصصة، إن مندوبا عن الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد تقدم بأوراقه لطلب إجراء الكشف الطبي، على أن يخضع لإجراء الفحوصات الطبية خلال ساعات، ثم يجري الكشف الطبي أمام4 لجان.

وسلم مندوب "البدوي" الأوراق المطلوبة لإجراء الكشف الطبي، وتشمل 6 آلاف جنيه، و6 أوراق شخصية، وصورة بطاقة شخصية.

وحضر الدكتور عماد كاظم، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، وطاقم عمل المجلس في التاسعة صباحا لاستقبال راغبي إجراء الكشف الطبي، واستقبلوا مندوب رئيس حزب الوفد.

وأوضح كاظم لمصراوي، استلام أوراق السيد البدوي، وسيخضع لإجراء الفحوصات الطبية في 3 مستشفيات حددتها المجالس الطبية.

وخيّرت المجالس الطبية المتخصصة، المرشح بين 3 جهات لعمل الفحص الطبي والتحاليل، فيها: معهد ناصر، ومستشفى الشيخ زايد التخصصي بـ 6 أكتوبر، والمركز الطبي العالمي.