​القوى العاملة: زيارات ميدانية لمواطنين مصريين يعالجون بالمستشفيات الإيطالية

القاهرة- أ ش أ:

زار مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، مستشفيي سانت ماريا، وساكى بميلانو، فضلا عن مركز رعاية وعلاج الحالات الخاصة بمنطقة بيشيلية، للوقوف على حالات المرضى من أفراد الجالية المصرية، وتوعيتهم بحقوقهم العمالية والطبية خلال فترة العلاج وبعدها طبقا للقانون الإيطالي.

جاء ذلك بناء على توجيهات وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بالتواجد والتواصل بشكل مستمر بين أبناء الجالية في كل الأماكن والأوقات لمتابعة أحوالهم والتعرف على طلباتهم وتوعيتهم وحل ما قد يقابلهم من معوقات في أعمالهم لمساعدتهم، وتقديم تمنياته للمرضى والمصابين بالشفاء العاجل.

وتلقى الوزير تقريرا عبر المستشار العمالى بميلانو، عزت عمران، اليوم الجمعة، أشار فيه إلى أنه قام بزيارة ميدانية لمواطنين مصريين يعالجون بالمستشفيات الإيطالية، حيث اطمئن على حالة مواطن من محافظة المنوفية، يرقد بمستشفى سانت ماريا، وخضع لعملية جراحية بعظام القدم وحالته مستقرة.

كما زار مستشفي ساكى، واطمئن على حالة مواطن من محافظة الإسكندرية يخضع لعلاج بالشرايين وحالته مستقرة، وهو من أبناء الجالية الذي له نشاط اجتماعي لخدمة الجالية المصرية بإيطاليا.

وزار مركز رعاية وعلاج الحالات الخاصة بمنطقة بيشيلية، حيث يرقد به مواطن من مركز تلا المنوفية، ويعالج من ضمور في بعض الخلايا العصبية.

وقد تم إبلاغ المرضى بتمنيات وزير القوى العاملة، محمد سعفان، والسفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو، بالشفاء العاجل.