​الأربعاء.. آخر موعد لقبول "إعادة الاستعلام" لحاجزي الإسكان الاجتماعي المرفوضين

كتب- محمد عبد الناصر:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الأربعاء المقبل آخر فرصة للمتقدمين بإعلانات الإسكان الاجتماعي (1 – 2 – 3 – 4 – 5)، لقبول طلبات إعادة الاستعلام للمرفوضين؛ نتيجة الاستعلام الميداني عن العمل والسكن، ولم تُخصص وحدات سكنية لهم.

وقال مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، في بياناليوم الجمعة، إن تقديم طلبات إعادة الاستعلام عن طريق مكاتب البريد المميكنة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.

وأوضحت أنه في حالة عدم استكمال الإجراءات خلال فترة المهلة، يعتبر ذلك عدولاً عن الاستمرار في الحجز، ويعتبر الحجز لاغيًا، وعلى المتقدمين سحب المبالغ المسددة لحساب الوحدة.

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