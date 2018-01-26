بالصور- ​ضبط تكفيريين وتدمير 3 مخازن للعبوات الناسفة والمؤن بشمال سيناء

مصراوي

قال المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني بشمال سيناء تمكنت بالتعاون مع القوات الجوية خلال اليومين الماضيين من ضبط تكفيريين وعددًا من المشتبه بهم في دعم العناصر التكفيرية جاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأضاف المتحدث العسكري في بيان له اليوم، أن القوات دمرت 3 مخازن للعناصر التكفيرية عثر بداخلهم على 15 عبوة ناسفة وكمية من المواد التي تستخدم في تصنيعها، بالإضافة إلى كمية كبيرة من قطع غيار الدراجات النارية وبعض الاحتياجات الإدارية والطبية للعناصر الإرهابية.



وتابع: "تم اكتشاف وتدمير عددًا كبيرًا من الأوكار التي تستخدمها العناصر التكفيرية في الاختباء ومراقبة القوات، وتدمير 6 عربة دفع رباعي و15 دراجة نارية خاصة العناصر التكفيرية".

وأشار إلى أنه تم اكتشاف وتدمير فتحة نفق على الشريط الحدودى بشمال سيناء.

وفي إطار إحكام السيطرة على المعابر المؤدية إلى شمال سيناء، ضبطت القوات المسلحة، 3 عربة بداخلهم كمية كبيرة من الأسلاك الكهربائية وأسلاك اللحام والمواد التى تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، وكمية كبيرة من قطع غيار عربات الدفع الرباعي كانت في طريقها للعناصر التكفيرية.

وفي سياق آخر جرى ضبط 4 عربة بداخلهم كمية كبيرة من جوهر الحشيش ونبات البانجو المخدر.

وتواصل قوات الجيش الثاني الميداني جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بشمال سيناء.