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سفير مصر بأوكرانيا يعقد لقاءً موسعًا مع رموز الجالية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير

11:39 ص الجمعة 26 يناير 2018
سفير مصر بأوكرانيا يعقد لقاءً موسعًا مع رموز الجالية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير

حسام الدين على سفير مصر لدى اوكرانيا

كييف- أ ش أ:

عقد الدكتور حسام الدين على، سفير مصر لدى اوكرانيا، لقاءً موسعاً الليلة الماضية مع عدد من ممثلى ورموز الجالية المصرية فى اوكرانيا، وذلك بمقر السفارة إحتفالا بالذكرى السابعة لثورة 25 يناير.

وتم خلال اللقاء مناقشة أهم التطورات المرحلية الإقتصادية والتنموية التى تشهدها البلاد وما تم انجازه على مسار برنامج الاصلاح النقدى والإقتصادى وتطوير البنية الأساسية والمشروعات العملاقة الهادفة لتحقيق طفرة حقيقية فى حياة المواطن المصرى وبناء دولة حديثة متطورة تتسق مع عظمة تاريخ مصر وقدرات وتطلعات أبنائها.

كما تم إستعراض الترتيبات الجارية للإنتخابات الرئاسية، وسعى السفارة لتيسير الخدمات القنصلية للجالية ومناقشة أهم التحديات التى تواجه الوطن في المرحلة الحالية، مع تأكيد أهمية دور الجالية المصرية فى إظهار الوجه الحضارى المشرف لمصر.

واستمع السفير إلى عدد من مقترحات أعضاء الجالية والتى نوقشت فى إطار يحكمه الإنتماء للوطن والحرص على بذل كل الجهد لتحقيق رفعته وتقدمه فى كل المجالات.

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حسام الدين على الجالية المصرية ثورة 25 يناير

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