​مصادر: السيد البدوي حصل على تزكية 20 نائبًا للترشح بانتخابات الرئاسة

كتب- محمود رمزي:

قالت مصادر بحزب الوفد، إن السيد البدوي رئيس الحزب حصل على تزكية النواب لترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وأضافت المصادر في تصريح لـ"مصراوي"، أن البدوي كلف المسستشار بهاء أبوشقه وسليمان وهدان بجمع التزكيات، مؤكدًا أن عدد النواب الذين أبدوا موافقتهم على تزكية "البدوي" تخطى الـ 20 نائبًا من الذين لم يوقعون على استمارات تزكية لمرشح رئاسة.

وأوضحت المصادر، أن سبب لجوء البدوي إلى تزكيات النواب وليس التوكيلات الشعبية لعدم وجود متسع من الوقت.

ويبلغ أعضاء مجلس النواب، 595 نائبًا وقع منهم 546 نائبًا استمارة تزكية للرئيس عبد الفتاح السيسي فيما لم يوقع 49 نائبًا لأية مرشحين حسبما أفاد صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان في تصريح سابق.

ينص الدستور على أنه: "يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكّي المترشحَ عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".

وتقدم السيد البدوي، صباح اليوم، رسميًا بطلب لإجراء الكشف الطبي تمهيدًا للترشح في الانتخابات الرئاسية، حيث فتحت المجالس الطبية المتخصصة أبوابها في اليوم الأخير لاستقبال طلبات إجراء الكشف الطبي.

وقال مصدر مطلع بالمجالس الطبية المتخصصة، لمصراوي، إن مندوبا عن الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد تقدم بأوراقه لطلب إجراء الكشف الطبي، على أن يخضع لإجراء الفحوصات الطبية خلال ساعات، ثم يجري الكشف الطبي أمام 4 لجان.

كانت مصادر مُطلعة بحزب الوفد، قالت إن الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب، عقد اجتماعًا أمس مع قيادات الحزب، لبحث إمكانية الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية، واستقر الحزب على الدفع بـ"البدوي".

يشار إلى أن المحامي والناشط الحقوقي خالد علي، أعلن عن عدم خوضه انتخابات الرئاسة المقررة في مارس المقبل. وقال في مؤتمر صحفي، أول أمس الأربعاء: "قرارنا أننا لن نخوض هذا السباق الانتخابي ولن نقدم الأوراق للانتخابات، عاشت مصر وشبابها المناضل".