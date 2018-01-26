مصادر: الأحد المقبل آخر موعد لإجراء الكشف الطبي لمرشحي الرئاسة

كتب - أحمد جمعة:

قالت مصادر مطلعة بوزارة الصحة، إن الأحد المقبل هو آخر يوم حددته المجالس الطبية المتخصصة لإجراء الكشف الطبي لمرشحي الرئاسة، ومن بينهم الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد.

وتقدم الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، رسميا اليوم، بطلب إلى المجالس الطبية المتخصصة؛ لإجراء الكشف الطبي تمهيدا لتقديم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة.

وفتحت المجالس الطبية المتخصصة أبوابها اليوم الجمعة؛ في اليوم الأخير لتقديم طلبات إجراء الكشف الطبي.

وقال مصدر مطلع بالمجالس الطبية المتخصصة، إن مندوبا عن الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد تقدم بأوراقه لطلب إجراء الكشف الطبي، على أن يخضع لإجراء الفحوصات الطبية خلال ساعات، ثم يجري الكشف الطبي أمام4 لجان.

وسلم مندوب "البدوي" الأوراق المطلوبة لإجراء الكشف الطبي، وتشمل 6 آلاف جنيه، و6 أوراق شخصية، وصورة بطاقة شخصية.

وحضر الدكتور عماد كاظم، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، وطاقم عمل المجلس في التاسعة صباحا لاستقبال راغبي إجراء الكشف الطبي، واستقبلوا مندوب رئيس حزب الوفد.

وقال كاظم لمصراوي، إنه تم استلام أوراق السيد البدوي، وسيخضع لإجراء الفحوصات الطبية في 3 مستشفيات حددتهم المجالس الطبية.

وخيّرت المجالس الطبية المتخصصة، المرشح بين 3 جهات لعمل الفحص الطبي والتحاليل، فيها: معهد ناصر، ومستشفى الشيخ زايد التخصصي بـ 6 أكتوبر، والمركز الطبي العالمي.

وبحسب مصدر، فإن البدوي سيجري الفحوصات الطبية بمستشفى الشيخ زايد التخصصي بمدينة 6 أكتوبر .