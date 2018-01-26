​منحة لطلاب المدارس المتفوقين بالتعاون مع مؤسسة "التعليم أولا"

القاهرة- أ ش أ:

أعلن الدكتور أحمد حشيش رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مؤسسة "التعليم أولا" بالتعاون مع الوزارة ستقدم منحة للطلاب المتفوقين للعام الرابع علي التوالي.

وأشار حشيش - في تصريحات صحفية اليوم الجمعة-، إلى أن المنحة تركز على تنمية المهارات الشخصية، والكمبيوتر، واللغة الإنجليزية، مؤكدا على أن "اللاب توب" المقدم للطلاب هو هدية من مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع، والمنحة برعاية شركة مايكروسوفت مصر.

وأضاف أن هذه المنحة ليست الأولى، حيث إن المنحة الأولى كانت لعدد (27) طالبا، والثانية كانت لعدد (84) طالبا، أما المنحة الثالثة كانت لعدد (135) طالبا، والرابعة (156) طالبا.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود حمزة المدير التنفيذي لمشروع "التعليم أولا" أن الهدف من المنح هو اكتشاف المواهب والخبرات لدى المتفوقين، إلى جانب بناء قدرات الطلاب والمهارات الحياتية.