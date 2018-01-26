"طقوس الغواية" رواية جديدة للحلواني

كتب محمد صلاح:

صدرت رواية "طقوس الغواية" للكاتب الشاعر أحمد الحلواني، عن دار العين للنشر والتوزيع بالقاهرة ، والذي سبق وصدر له من قبل ديوان أثواب القش» عن دار شرقيات للنشر 2007.

من أجواء الرواية: "ثمانية عشر يومًا قضيتها في الميدان بحلوها ومرها، شعرت فيها كأني كبرت ثمانية عشر عامًا، كانت تلك الأيام كدهر من الزمان رأيت فيها ما لم أتخيل أن أراه، وفي أحيان قليلة أذهب للمنزل أستحم وأغير ملابسي في عجالة شديدة وأعود مرة أخرى للميدان، وفي أوقات أخرى أختلس وعصام عدة ساعات ونعود سريعًا قبل أن يلحظ أحد. كان لابد لنا من العودة لمنازلنا وقد شعرنا بتحقيق رغباتنا وأمانينا، بعدما تحقق الوعد لم يعد هناك ذريعة للبقاء في المكان، كل ما طالبنا به تحقق حتى ما لم نحلم به وهو إسقاط مبارك".