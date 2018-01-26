"الوفد" يصدر بيان رسمي بشأن الدفع بمرشح رئاسي

كتب- إسلام ضيف:

كشف الدكتور محمد فؤاد المتحدث باسم حزب الوفد ، وعضو لجنة الخطة والموازنة عن أتصالات مكثفة تجري بين قيادات الحزب منذ الساعات الأولي من صباح أمس لدراسة أمكانية ترشيح الحزب لمرشح للرئاسة .

وأكد فؤاد في بيان له أن أي قرار بخصوص إمكانية خوض "الوفد" للإنتخابات الرئاسية سيكون من خلال الهيئة العليا، موضحًا انها المنوط بها إتخاذ القرارات الإستيراتيجية للحزب،

وكشف عن أن موضوع المنافسة على انتخابات الرئاسة على أوليات مناقشات إجتماع الهيئة العليا القادم ، دون أن يشير البيان لموعد الإجتماع غير أنه أشار إلى إنه في حالة وجود رغبة أو نية حقيقية لخوض هذه الانتخابات فيجب أن تقر الهيئة العليا.

وأشار "فؤاد" الي أن قرارات الحزب مؤسسية و دائما ما تركن الي الوطنية و تحمل المسئولية.

ومن جانبه نفي الدكتور محمد فؤاد عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد تقدمه أو ترشحه للسباق الرئاسي مؤكدا تمسكه بمبدأ الترشح المبني على التنافسية الحقيقية و ليس مجرد الترشح للترشح.