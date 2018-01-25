مصدر بالهيئة العليا للوفد: لم نتفق على مرشح الحزب للرئاسة حتى الآن

(مصراوي):

نفى مصدر بالهيئة العليا لحزب الوفد، توافق أعضاء الهيئة على اسم معين للدفع به في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الخميس- "الحزب في طريقه للاستقرار على عدد من الشخصيات للاستفتاء عليها، واختيار أنسبهم لترشيحه للانتخابات الرئاسية"، نافيًا الاستقرار على السيد البدوي، رئيس الحزب أو غيره حتى الآن.

وأضاف المصدر: "الحزب يعقد مداولات ومشاورات مستمرة من أجل الاتفاق على مرشح الوفد للانتخابات الرئاسية المقبلة".

كانت مصادر مُطلعة بحزب الوفد، قالت إن الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب، عقد اجتماعًا اليوم مع قيادات الحزب، لبحث إمكانية الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المُقبلة. وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن الاجتماع حضره النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، وعدد من أعضاء الهيئة العليا ونواب الحزب في البرلمان.

يشار إلى أن المحامي والناشط الحقوقي خالد علي، أعلن عن عدم خوضه انتخابات الرئاسة المقررة في مارس المقبل. وقال في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء: "قررنا أننا لن نخوض هذا السباق الانتخابي ولن نقدم الأوراق للانتخابات، عاشت مصر وشبابها المناضل".

وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأوراق ترشحه رسمياً، الأربعاء، وهو المرشح الوحيد حتى الآن بعد انسحاب علي، ومثول رئيس الأركان المصري السابق، سامي عنان، أمام النيابة العسكرية بعد اتهامه من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة بمخالفة قواعد القانون العسكري بـ"تزوير مستندات والتحريض ضد الجيش".

وتنص المادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 على أنه "يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين، وفي هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال 15 يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة ويجرى الانتخاب في هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون".

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