رئيس قطاع المتاحف: نقل تمثال رمسيس للبهو العظيم "حدث عالمي"

كتب ـ يوسف عفيفي:

قالت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف المصرية بوزارة الآثار، إن نقل تمثال رمسيس الثاني للبهو العظيم بالمتحف المصر الكبير، يعتبر حدثًا عالميًا، والحدث تزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية، ليؤكد تكاتف الدولة المصرية في كل زمان ومكان للحفاظ على حضارة مصر العريقة.

وأوضحت صلاح، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن عملية النقل تمت بالتعاون مع القوات المسلحة والجهات المعنية بالدولة، موضحة أن المتحف عبارة عن خلية نحل، والجميع يعمل في مكانه.

ونوهت إلى أن ضم المتحف الكبير للعديد من القطع الأثرية الأخرى يضيف كثيرًا للسياحة الثقافية، مؤكدة أنه بعد رفع التمثال على القاعدة الخاص به، ستبدأ عملية ترميم أخرى، بوضعه وتغليفه للحفاظ عليه في المحيط الموجود به.

وبدأت، اليوم الخميس، مراسم نقل تمثال رمسيس الثاني من موقعه الحالي إلى البهو العظيم بالمتحف، بحضور عدد من المسؤولين والوزراء، على رأسهم الدكتور خالد عناني، وزير الآثار، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، والدكتور زاهي حواس، والدكتور طارق توفيق، مدير المتحف المصري الكبير، ووفد من منظمة الجايكا اليابانية.